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Программу кредитных гарантий для бизнеса расширили еще на два банка

Среда, 16 февраля 2022, 18:57 - Дана Гордийчук
 
фото нбу

Программу поддержки малого и среднего бизнеса путем предоставления кредитных гарантий расширили еще два банка.

Об этом известно из документов на заседание Кабинета министров, премьер Денис Шмигаль в Telegram.

Таким образом, банки смогут выдавать кредиты для микро- и малого бизнеса под частичное гарантирование со стороны государства.

Общий объем программы в этом году составляет 10 млрд грн. В настоящее время предоставлено госгарантий уже более чем на 8 миллиардов гривен.

Так, в программу присоединятся Банк Кредит Днепр и банк Южный.

Кредитные гарантии означают, что в случае если бизнесу не удастся выплатить по своему кредиту, за него это сделает государство.

Напоминаем:

В программе правительства по государственным гарантиям под кредиты для микро- и малого бизнеса приняли участие 11 банков: из госбюджета за 2020 год было выделено почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн.

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финансы кредитования бизнес

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