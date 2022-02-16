Программу кредитных гарантий для бизнеса расширили еще на два банка
Программу поддержки малого и среднего бизнеса путем предоставления кредитных гарантий расширили еще два банка.
Об этом известно из документов на заседание Кабинета министров, премьер Денис Шмигаль в Telegram.
Таким образом, банки смогут выдавать кредиты для микро- и малого бизнеса под частичное гарантирование со стороны государства.
Общий объем программы в этом году составляет 10 млрд грн. В настоящее время предоставлено госгарантий уже более чем на 8 миллиардов гривен.
Так, в программу присоединятся Банк Кредит Днепр и банк Южный.
Кредитные гарантии означают, что в случае если бизнесу не удастся выплатить по своему кредиту, за него это сделает государство.
Напоминаем:
В программе правительства по государственным гарантиям под кредиты для микро- и малого бизнеса приняли участие 11 банков: из госбюджета за 2020 год было выделено почти 4 млрд грн, а портфель таких кредитов может достичь 7,8 млрд грн.
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