Правительство утвердило состав набсовета Одесского припортового завода

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Кабинет министров утвердил 3 независимых членов и 2 представителей государства в наблюдательном совете Одесского припортового завода.

Об этом говорится в распоряжении № 937-р от 16 августа, опубликованном на Правительственном портале.

"Согласовать кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета акционерного общества "Одесский припортовый завод" Коломийченко Андрея Ивановича, Филонова Анатолия Павловича, Дуденкова Юрия Леонидовича в качестве независимых членов и Кудина Дениса Игоревича, Вижунов Александра Викторовича как представителей государства", - говорится в распоряжении.

Денис Кудин - заместитель главы Фонда госимущества, Александр Вижунов - директор департамента Фонда госимущества.

Независимыми членами наблюдательного совета утвердили Андрея Коломийченко (среди учредителей агрокомпании "Голбери" (Киевская обл.), также работал на руководящих должностях в "Киевхлебе"), Анатолия Филонова (был руководителем винницких компаний "Фосхимпром", "Винницкое госпредприятие сложных минеральных удобрений" и "Водограй-ВК"), Юрия Дуденкова (один их основателей харьковской компании "Транспортник-11").

При этом, избранных членов должны утвердить на собрании акционеров ОПЗ - тогда они и начнут выполнять свои обязанности.

Фонд госимущества владеет 99,5% ОПЗ.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский, комментируя приватизацию, заявил, что государство должно избавиться от максимально всего, а в стратегических предприятиях должно быть государственно-частное партнерство.

Также он сказал, что на сегодня ОПЗ и Центрэнерго готовы к приватизации.

Приватизация 6 облэнерго, которые остались в собственности государства, и Одесского припортового завода (ОПЗ) планируется на первое полугодие 2022 года.

Экономическая правда