Уряд затвердив склад наглядової ради Одеського припортового заводу

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Кабінет міністрів затвердив 3 незалежних членів і 2 представників держави у наглядовій раді Одеського припортового заводу.

Про це йдеться у розпорядженні № 937-р від 16 серпня, опублікованому на Урядовому порталі.

"Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради акціонерного товариства "Одеський припортовий завод" Коломійченка Андрія Івановича, Філонова Анатолія Павловича, Дудєнкова Юрія Леонідовича як незалежних членів та Кудіна Дениса Ігоровича, Віжунова Олександра Вікторовича як представників держави", - йдеться у розпорядженні.

Денис Кудін - заступник голови Фонду держмайна, Олександр Віжунов - директор департаменту Фонду держмайна.

Незалежними членами наглядової ради затвердили Андрія Коломійченка (серед засновників агрокомпанії "Голбері" (Київська обл.), також працював на керівних посадах в "Київхлібі"), Анатолія Філонова (був керівником вінницьких компаній "Фосхімпром", "Вінницьке Держпідприємство складних мінеральних добрив" та "Водограй-ВК"), Юрія Дудєнкова (один їз засновників харківської компанії "Транспортник-11").

При цьому, обраних членів мають схвалили на зборах акціонерів ОПЗ - тоді вони і почнуть виконувати свої обов'язки.

Фонд держмайна володіє 99,5% ОПЗ.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський, коментуючи приватизацію, заявив, що держава повинна позбавитись максимально всього, а у стратегічних підприємствах має бути державно-приватне партнерство.

Також Зеленський сказав, що на сьогодні ОПЗ і Центренерго готові до приватизації.

Приватизація 6 обленерго, які залишилися у власності держави, та Одеського припортового заводу (ОПЗ) планується на перше півріччя 2022 року.