Президент о большой приватизации: Государство должно избавиться от максимально всего

Президент Владимир Зеленский, комментируя приватизацию, заявил, что государство должно избавиться от максимально всего, а в стратегических предприятиях должно быть государственно-частное партнерство.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам сообщает "Украина 24".

"Сегодня, во-первых, мы все должны осознать, что вопрос блокирования приватизации или разблокирования находится в руках Рады, только на законодательном уровне. В принципе наша общая воля, и политически моя воля о том, что государство должно избавиться максимально от всего. Я согласен с позицией европейцев и США, что государство не является крутым управленцем и менеджером.

Мне это понятно. Так и стратегических предприятий государство не избавиться. А государственно-частное партнерство в крупных предприятиях, которые являются уже прибыльные, должно быть. Потому что тогда может прийти та или иная компания и просто вложить в модернизацию этого предприятия. То есть даже не надо бояться, если сегодня такое предприятие приносит прибыль государству. Все равно у государства нет миллиардов, чтобы вкладывать их в модернизацию крупных предприятий. Есть на что тратить, скажем так", - сказал президент.

"Приватизация разблокирована. Деньги важны, они очень нужны, для социалки прежде всего. Но. Мне кажется, прежде всего важно, не сколько на входе получает государство, сколько потом от налогов ежемесячно, ежегодно. Потому что это бизнес.

Бизнес - это не, простите, "купи-продай", это не посредничество. Бизнес - это постоянное вложение денег в технологии, в идеи, креатив. А потом постоянно получать какие-то небольшие ... не надо 100%. Простите, "хватать" - это не про бизнес, это о взятках и посредничестве. А бизнес - это 10%, 15%, 20% прибыли постоянно. Нам нужны именно такие структурные решения и в отношении предприятий. Поэтому не важно, за какую сумму вы продаете предприятия, а сколько будут вкладывать деньги", - добавил он.

"Даже иногда можно сказать: Ок, покажи, пожалуйста, большие деньги, и ты можешь их сразу вкладывать в модернизацию предприятий. Ничего страшного, что государство на входе не получит. Очень хочется, но надо понимать, что важнее, мне так кажется" , - сказал также Зеленский.

Он также назвал объекты, которые, по его мнению, готовы к приватизации.

"Это тем не менее задача Фонда госимущества, что касается профильных активов того или иного министерства - они передаются в Фонд госимущества, мы передаем из ГУД ... гостиницу "Днепр" передали, он вышел на приватизацию. Сейчас я хочу, чтобы была приватизация гостиницы ... "Президент-отель", кажется, называется также в центре Киева. и есть еще гостиница "Украина". Там много судебных дел, мы скоро очистим это и также передадим ...

Это будет три гостиницы, от которых надо избавиться президенту Украины, и он это делает, ГУД все делает. Это непрофильные активы, пожалуйста. Мы говорили и с катарцами и т.д. - будут люди, которые зайдут, вкладывать деньги. Сейчас все зависит от украинского суда и Фонда госимущества. Многое передано в Фонд госимущества", - сказал президент.

"Я считаю, что важна приватизация "Центрэнерго". "Центрэнерго" открытое, там нет какого-то долгого суда, ничего нет. Сегодня "Центрэнерго" полностью, я считаю, готово. Одесский припортовый завод, я считаю, сегодня также готов. Даже с теми проблемами, которые сегодня там есть, можно говорить о приватизации этого предприятия.

А потом уже владельцы будут решать эти проблемы. Малую и среднюю приватизацию, я, честно говоря, не знаю, не контролирую. Считаю, что надо избавиться сотен каких-то санаториев, которые неработающие, которые "распылили", где-то землю забрали", - резюмировал он.

Напоминаем:

Недавно в Украине разблокировали большую приватизацию - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы 7 объектов.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который Рада приняла 30 марта.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.