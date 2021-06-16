Фонд госимущества перенес на первое полугодие 2022 года приватизацию ОПЗ

Приватизация 6 облэнерго, которые остались в собственности государства, и Одесского припортового завода (ОПЗ) перенесена со второго полугодия 2021 года на первое полугодие 2022 года.

Об этом на форуме "Украина. 30. Экономика без олигархов" заявил заместитель председателя Фонда госимущества Тарас Елейко, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно обновленному графику, который представил Елейко, конкурсы по продаже облэнерго должны состояться в феврале следующего года, а к концу апреля - ОПЗ.

По его словам, в конце лета 2021 года планируется конкурс по продаже Объединенной горно-химической компании (ОГХК), к концу сентября - Первого Киевского машиностроительного завода (ранее - завод "Большевик"), к концу ноября - столичного "Президент-отеля".

Согласно представленному графику, приватизация "Центрэнерго" должна состояться в первом квартале 2022 года.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский, комментируя приватизацию, заявил, что государство должно избавиться от максимально всего, а в стратегических предприятиях должно быть государственно-частное партнерство.

Также он сказал, что на сегодня ОПЗ и Центрэнерго готовы к приватизации.

Недавно в Украине разблокировали большую приватизацию - премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в этом году планируется выставить на аукционы 7 объектов.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который Рада приняла 30 марта.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.