Гривня на закрытии межбанка ослабла
28 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,92 - 26,94 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,92 - 26,94 гривни;
Евро - 31,72 - 31,74 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,82 - 27,00 гривни. Евро покупают по 31,55 гривни, продают по 31,91 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,93 - 26,97 гривни, евро - 31,61 - 31,80 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек и установил его на 28 июля на уровне 26,91 гривни.
28 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.
27 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.
27 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.
Экономическая правда
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