Курс валют на 28 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

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28 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,85 - 26,87 гривни;

Евро - 31,69 - 31,71 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,80 - 26,99 гривни. Евро покупают по 31,54 гривни, продают по 31,89 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,86 - 26,97 гривни, евро - 31,62 - 31,76 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек и установил его на 28 июля на уровне 26,91 гривни.

27 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.

27 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.

Экономическая правда