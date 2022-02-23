Украинские активы обвалились до рекорда с 2015 года, иностранцы вывели миллиард

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Украинские еврооблигации обвалились до самых низких уровней с 2015 года, а нерезиденты сократили портфель украинских гособлигаций на 1 млрд грн из-за российского кризиса.

Доходность коротких еврооблигаций Украины, номинированных в долларе, в среду взлетела до 41,75%. Для сравнения, ставки по шестимесячным облигациям внутреннего госзайма на последних аукционах Минфина составила лишь 3,5%.

Ставки быстро росли в течение дня, и после обеда по этому выпуску составляли 29%. Динамика аналогична для бумаг с разным сроком погашения – с 2022 года по 2033 год. Котировки обвалились на 6-13%, причем больше всего пострадали бумаги с погашением в 2029-2033 годах.

Отметим, что доходность и цена еврооблигаций – взаимообращены. Чем меньше цена, по которой новый инвестор выкупит обязательства, тем больше разница будет между ней и конечной выплатой на момент погашения.

Отдельные выпуски евробондов торгуются по цене, которая составляет лишь 60% их номинальной стоимости.

Российский кризис обвалил до минимума с 2015 года украинские ВВП-варранты – года, когда правительство их и выпустило. В среду они котировались менее чем за половину своего номинала – 49,5%. За день котировки упали на 15,9%.

Из-за падения цен украинских активов, которое началось еще в ноябре, правительство потеряло возможность привлечь внешний капитал. Ситуация с украинскими заимствованиями усугубляется после того, как РФ признала "независимость" контролируемых террористами территорий "Л/ДНР".

Как в комментарии ЭП отметил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив, на рынок в среду повлияло признание Россией псевдореспублик в пределах Донецкой и Луганской областей Украины. При этом США продолжают готовить о том, что агрессор готовится к масштабному вторжению в Украину.

Все это побуждает инвесторов продавать украинские ценные бумаги из-за страха того, что Украина не сможет погасить свои долги. На внутренних аукционах Минфину удалось привлечь более 3 млрд. грн. от ОВГЗ, однако, как свидетельствуют данные Нацбанка, преимущественно гособлигации выкупили украинские банки.

Даже несмотря на повышение ставок, правительству иногда не удавалось привлечь даже 100 млн грн на гособлигациях.

Нерезиденты продали ОВГЗ из своего портфеля на рекордную с начала года сумму – миллиард гривен. Это повлияло на количество валюты в обращение и повлекло за собой стремительное падение гривны. Для сдерживания колебаний с понедельника НБУ совершил чистую продажу валюты на около 240 млн долларов.

Однако курс гривни продолжает ослабевать, и 23 ноября пересек отметку в 29,5 доллара на межбанковских торгах. На четверг регулятор определил справочный курс в 29,25 гривны.

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