Закрытие межбанка: гривня возле отметки 29,5 за доллар и 33,4 за евро
23 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,43 – 29,48 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 29,43 – 29,48 гривни;
Евро – 33,35 – 33,37 гривнм.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 29,30 – 30,24 гривни. Евро покупают по 33,16 гривни, продают по 34,24 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 29,91 – 30,55 гривни, евро – 33,88 – 34,81 гривни.
Напомним:
Утром 23 февраля котировки курсов покупки и продажи доллара США в украинских банках выросли на 3-52 копейки.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 51 копейку, установив его на 23 февраля на уровне 28,99 гривни.
23 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 29,04 – 29,06 гривни.
Экономическая правда
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