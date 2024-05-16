Еврокомиссия вложит более миллиарда евро в 54 амбициозных оборонных проекта

Европейская комиссия объявила результаты конкурсов в рамках Европейского оборонного фонда на сумму более миллиарда евро на поддержку 54 незавершенных совместных европейских оборонных проектов исследований и разработок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Еврокомиссии.

Отобранные проекты будут поддерживать технологическое совершенство в широком спектре оборонных возможностей в критически важных сферах, включая киберзащиту, наземные, воздушные и морские боевые действия, защиту космических объектов или химическую, биологическую, радиологическую и ядерную защиту.

Проекты MARTE и FMBTech, например, объединят более 70 промышленных игроков и исследовательских организаций для работы над дизайном и системами платформы основного боевого танка, который будет использоваться по всей Европе.

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Финансирование будет направлено также на проекты, которые будут способствовать стратегическим воздушным перевозкам крупногабаритных грузов, что является ключевой возможностью для быстрой поддержки миссий по всему миру.

В рамках Схемы оборонных инноваций ЕС (EUDIS) малые и средние предприятия, стартапы и новые участники оборонного сектора воспользовались рядом возможностей, предоставленных в рамках раунда финансирования Европейского оборонного фонда 2023 года. Впервые 4 проекта будут поддерживать передачу гражданских инноваций в оборонный сектор.

В Еврокомиссии отметили, что конкурсы продемонстрировали "сильный и постоянно растущий интерес оборонной промышленности и исследовательских организаций ЕС, независимо от размера и географического расположения, к трансграничному сотрудничеству и совместному вкладу в развитие стратегических возможностей ЕС".

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Напомним, в начале мая еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что ЕС начал работу для открытия Офиса оборонных инноваций в Киеве.

Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил убеждение, что страны Евросоюза могли бы закупать вооружение для Украины у украинских оборонных компаний и быстро передавать его для военной поддержки Киеву.

Европейская правда