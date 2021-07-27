Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: гривня продолжает укрепляться

Вторник, 27 июля 2021, 19:10
 
нбу

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек и установил его на 28 июля на уровне 26,91 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,78 грн (на 27 июля – 31,81 гривни).

Напоминаем:

27 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.

27 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня укрепилась на закрытии межбанка 27 июля 2021, 17:34
Курс валют на 27 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки 27 июля 2021, 11:05
Курс гривни к доллару укрепился выше психологической отметки 26 июля 2021, 19:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!