Курс валют: гривня продолжает укрепляться
Вторник, 27 июля 2021, 19:10
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек и установил его на 28 июля на уровне 26,91 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 31,78 грн (на 27 июля – 31,81 гривни).
Напоминаем:
27 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.
27 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.
Экономическая правда
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