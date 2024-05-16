МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины через несколько недель
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) через несколько недель начнет работу по четвертому пересмотру Программы расширенного финансирования для Украины, что позволит - в случае положительных результатов - выделить следующий транш.
Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, пишет "Укринформ".
"Относительно следующего пересмотра программы EFF мы ожидаем, что миссия начнет работать в ближайшие недели", - заявила представитель Фонда.
По ее словам, миссия во время пересмотра изучит полный спектр развития экономической ситуации в Украине за последний период и подготовит обновленную макроэкономическую основу, в том числе, обновленный анализ по устойчивости государственного долга.
Результаты пересмотра миссия может представить Исполнительному совету МВФ до конца июня, добавила Козак. После этого будет приниматься решение о возможности выделения следующего транша для Украины.
Напомним:
Кабмин разработал концептуальную записку для государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с ее переориентацией на малые и средние предприятия (МСП), чем выполнил все маяки, предусмотренные Меморандумом по программе расширенного финансирования EFF с МВФ на март.
В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около 9 млрд долларов США внешнего финансирования.
Экономическая правда