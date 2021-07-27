Гривня укрепилась на закрытии межбанка

пресс-служба нбу

27 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,87 - 26,89 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,87 - 26,89 гривни;

Евро - 31,74 - 31,76 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,82 - 27,02 гривни. Евро покупают по 31,56 гривни, продают по 31,91 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,94 - 26,96 гривни, евро - 31,62 - 31,78 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек и установил его на 27 июля на уровне 26,98 гривни.

27 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,95 - 26,97 гривни.

Экономическая правда