Курс валют на 27 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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27 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,93 — 26,95 гривні;

Євро — 31,72 — 31,74 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,85 — 27,06 гривні. Євро купують за 31,59 гривні, продають за 31,95 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,96 – 27,04 гривні, євро – 31,70 – 31,86 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 27 липня на рівні 26,98 гривні.

26 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.

26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.

Економічна правда