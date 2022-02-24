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Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Четверг, 24 февраля 2022, 09:35 - Алексей Павлыш
 
фото: нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 26 копеек, установив его на 25 февраля на уровне 29,25 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 33,17 грн (на 23 февраля – 32,90 гривни).

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 51 копейку, установив его на 23 февраля на уровне 28,99 гривни.

23 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 29,04 – 29,06 гривни.

23 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,43 – 29,48 гривни.

Экономическая правда

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