Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 26 копеек, установив его на 25 февраля на уровне 29,25 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 33,17 грн (на 23 февраля – 32,90 гривни).
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 51 копейку, установив его на 23 февраля на уровне 28,99 гривни.
23 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 29,04 – 29,06 гривни.
23 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,43 – 29,48 гривни.
Экономическая правда
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