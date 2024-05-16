Коломойский не смог через суд расторгнуть договоры поручительства по кредитам с НБУ

Экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский не смог расторгнуть договоры поручительства по кредитам с Нацбанком - Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и закрыл производство по делу по иску Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Тщательно исследовав материалы дела, суд поддержал правовую позицию Национального банка, которая заключалась, в частности, в том, что сам факт смены собственника корпоративных прав ПриватБанка в результате национализации не привел к изменению прав и обязанностей сторон по договорам", - заявил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

В 2017 году Игорь Коломойский подал иск в Печерский райсуд города Киева о расторжении договоров личного поручительства, по которым он гарантировал возврат ПриватБанком полученных им кредитов рефинансирования.

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Печерский райсуд 20 апреля 2019 года удовлетворил его иск. Нацбанк обжаловал его в суде апелляционной инстанции, напомнили в НБУ.

В регуляторе также напомнили, что в течение 2008-2014 годов НБУ предоставил ПриватБанку кредиты рефинансирования на общую сумму 18,3 млрд грн. В 2015 году Игорь Коломойский, который в то время был совладельцем ПриватБанка, в счет обеспечения погашения указанных кредитов заключил с НБУ договоры поручительства.

Фактически, он взял на себя личные обязательства по погашению задолженности банка перед Национальным банком, однако не выполнил ни одного из этих обязательств. В апреле 2020 года государственный ПриватБанк полностью вернул Национальному банку полученное рефинансирование, добавили в НБУ.

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Напомним:

Хозсуд города Киева подтвердил невозможность возвращения государственного ПриватБанка бывшим владельцам, закрыв производство по иску бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Экономическая правда