Гривня на закритті міжбанку ослабла
28 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,92 — 26,94 гривні;
Євро — 31,72 — 31,74 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 — 27,00 гривні. Євро купують за 31,55 гривні, продають за 31,91 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,93 – 26,97 гривні, євро – 31,61 – 31,80 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 28 липня на рівні 26,91 гривні.
28 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 — 26,89 гривні.
27 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.
27 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 — 26,89 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua