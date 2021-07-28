Гривня на закритті міжбанку ослабла

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28 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,92 — 26,94 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,92 — 26,94 гривні;

Євро — 31,72 — 31,74 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 — 27,00 гривні. Євро купують за 31,55 гривні, продають за 31,91 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,93 – 26,97 гривні, євро – 31,61 – 31,80 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 28 липня на рівні 26,91 гривні.

28 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 — 26,89 гривні.

27 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.

27 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,87 — 26,89 гривні.

Економічна правда