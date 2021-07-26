Все разделы
Укр / Рус

МИД: 14 стран ЕС открыли границы для украинских туристов

Понедельник, 26 июля 2021, 15:55
 
Unsplash

В Европейском Союзе уже 14 стран открыли границы для всех типов путешествий украинцев.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в понедельник, пишет "Европейская правда".

В МИД напомнили, что недавно Совет ЕС включил Украину в рекомендованный перечень третьих стран, для граждан которых предлагается отменить временные ограничения на необязательные поездки в Европейский Союз.

"Согласно рекомендации Совета ЕС, одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий украинцев. Менее чем за две недели в список добавились Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия", - рассказали в министерстве.

В большинство стран для въезда необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест, подчеркнули в МИД.

В министерстве обратили внимание, что конкретные условия въезда в каждой отдельной страны могут отличаться, и призвали проверять все детали, а также перечень утвержденных в стране вакцин на интерактивной карте.

Читайте также: Отпуск в Европе: кто еще планирует пускать туристов из Украины и как попасть в "закрытые" страны

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МИД ЕС туризм

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Северный поток-2": Киев отрицает участие в согласовании договоренностей США и Германии 22 июля 2021, 13:50
Украина и Кувейт возобновляют прямое авиасообщение 2 июля 2021, 11:50
МИД ищет альтернативные рынки для пострадавшего из-за беларуских санкций бизнеса 18 июня 2021, 14:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!