МЗС: 14 країн ЄС відкрили кордони для українських туристів

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В Європейському Союзі вже 14 країн відкрили кордони для всіх типів подорожей українців.

Про це повідомило міністерство закордонних справ України у понеділок, пише "Європейська правда".

У МЗС нагадали, що нещодавно Рада ЄС включила Україну до рекомендованого переліку третіх держав, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки до Європейського Союзу.

"Згідно з рекомендацією Ради ЄС, одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців. Менш ніж за два тижні до переліку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія", - розповіли у міністерстві.

У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест, підкреслили в МЗС.

У міністерстві звернули увагу, що конкретні умови в’їзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися, і закликали перевіряти усі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин на інтерактивній карті.

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Європейська правда