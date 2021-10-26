Украина подготовила ряд шагов, если РФ прекратит поставку газа – глава МИД

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Украина имеет "ряд ответных асимметричных шагов", если Россия решит перекрыть поставки газа в Украину.

Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопросы пользователей Twitter.

"Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. На случай, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд ответных асимметричных шагов", - заявил министр.

Росія поки не перекривала постачання газу в Україну. На випадок, якщо Кремль вирішить це зробити та зруйнувати залишки репутації як постачальника енергоносіїв в Європу, ми маємо низку асиметричних кроків у відповідь. https://t.co/l7HXfynDhB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2021

Напмоним:

Оператор газотранспортных систем Украины подал заявку немецком регулятору на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

Российский "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на ноябрь и выкупил только треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа", который проходит по территории Польши.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сейчас близка к историческому максимуму по поставкам газа в Европу, а для увеличения транзита через Украину европейские потребители должны увеличить покупку газа.

30 декабря 2019 года был подписан новый договор на 5 лет на организацию транспортировки, а также транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины" и межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом".

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м.

Экономическая правда