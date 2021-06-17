НБУ сохранил учетную ставку на уровне 7,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. НБУ в дальнейшем готов повышать ставку, если более существенное усиление инфляционного давления и ухудшение ожиданий будут представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

Об этом на пресс-брифинге по решениям правления НБУ по монетарной политике сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, регулятор начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции.

"Инфляция в мае ускорилась выше прогноза НБУ прежде всего из-за подорожания отдельных высоковолатильных компонентов потребительского набора под влиянием преимущественно краткосрочных факторов.

В мае рост потребительских цен составил 9,5% в годовом измерении. Ускорение ценовой динамики связано прежде всего с тенденциями на мировых товарных рынках, в частности с подорожанием природного газа и подсолнечного масла. Значительный вклад имела также низкая база сравнения прошлого года. Базовая инфляция в мае также ускорилась - до 6,9% г/г в первую очередь из-за подорожания подсолнечного масла и продуктов питания, составляющей производства которых является масло.

Однако признаки усиления фундаментального инфляционного давления сверх прогноза сейчас не наблюдаются. Инфляционные ожидания бизнеса и населения хотя и остаются повышенными, но стабилизировались в последние месяцы", - заявили в НБУ.

Отмечается, что НБУ ожидает замедления инфляции осенью из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения, лучших урожаев и стабилизирующего влияния монетарной политики.

"В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет оставаться значительным, учитывая преимущественно временные факторы, в частности на факторы предложения и низкую базу сравнения прошлого года. Однако инфляция начнет замедляться уже в IV квартале 2021 года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

Этому будут способствовать нормализация цен на мировых товарных рынках, а также поступления на рынки нового большого урожая. Более сдержанная монетарная политика НБУ должна успокоить инфляционные ожидания и ослабить фундаментальное инфляционное давление на горизонте воздействия (9-18 месяцев), в том числе через валютный канал", - добавили в регуляторе.

При этом, основным предположением, которое правления Национального банка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ.

"Кредиты МВФ являются важным источником финансирования дефицита государственного бюджета, а также позитивным сигналом для иностранных инвесторов. Сотрудничество с Фондом и другими международными партнерами будет способствовать более быстрому восстановлению украинской экономики от последствий коронакризиса", - подчеркнули в НБУ.

При этом, ключевым риском по-прежнему остается распространение пандемии COVID-19.

Актуальны также другие риски:

волатильность на мировых рынках капитала, в частности из-за существенного всплеска инфляции в мире и вероятного роста премии за риск;

резкое ухудшение условий торговли;

эскалация военного конфликта.

"Учитывая баланс рисков, правление НБУ сохранил учетную ставку на уровне 7,5%. В то же время было решено начать сворачивание антикризисных монетарных инструментов, в частности долгосрочного рефинансирования и процентного свопа. Эти инструменты поддержали банковскую систему и экономику Украины во время кризиса, но при восстановлении экономической активности они теряют свою актуальность.

Их постепенное свертывание будет способствовать повышению способности НБУ влиять на инфляционные процессы", - добавили в НБУ.

Подчеркивается, что НБУ в дальнейшем готов повышать учетную ставку, если более существенное усиление фундаментального инфляционного давления и ухудшение ожиданий будут представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

Следующее решение по учетной ставке будет приниматься с учетом обновленного макроэкономического прогноза, который будет опубликован в июле 2021 года.

Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет.

При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

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Напомним:

В мае 2021 года инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле.

В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

В апреле Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

В марте правление Нацбанка приняло решение о повышении учетной ставки до 6,5% с учетом ускоренной инфляции в начале 2021 года, регулятор готов при необходимости повышать ставку дальше.

Во время дискуссии членов комитета по монетарной политики НБУ по учетной ставки 3 марта повышение ставки с 6 до 6,5% поддержали 6 из 8 присутствующих членов комитета.

Экономическая правда