Двое топ-чиновников НБУ предлагали повысить учетную ставку до 7%

Во время дискуссии членов комитета по монетарной политики НБУ по учетной ставки 3 марта повышение ставки с 6 до 6,5% поддержали 6 из 8 присутствующих членов комитета.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Шестеро членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 6,5% в соответствии с базовым сценарием макропрогноза Национального банка. По их мнению, в настоящее время отсутствуют достаточные основания для отклонения от базового сценария. Усиление инфляционного давления в первом полугодии 2021 года является ожидаемым. Динамика базовой инфляции близка к прогнозной траектории.

Необходимость повышения ставки для сбалансирования инфляционных ожиданий была прокомуницирована, а шаг в 0,5 п.п. в целом соответствует рыночным ожиданиям", - говорится в сообщении.

В то же время один из участников дискуссии отметил разнонаправленность факторов, влияющих на инфляцию.

"С одной стороны, ситуация на мировых рынках подтолкнула инфляцию выше прогнозной траектории. С другой стороны, развертывание вакцинации происходит медленно и мир уже вошел в третью волну пандемии. В Украине также выросла заболеваемость, что создает риски охлаждения потребительского спроса и экономики в целом.

Учитывая указанное, он считает оптимальным дождаться апрельского заседания по монетарной политике и обновленного макроэкономического прогноза для принятия решения по корректировке прогноза учетной ставки. По его мнению, тогда же станет понятнее ситуация по развитию новой волны пандемии, состоянию дел на мировых товарных рынках, а также по прогрессу в переговорах с МВФ", - добавили в НБУ.

Другой член КМП подчеркнул, что мир входит в посткризисный этап восстановления и ситуация отчасти напоминает 2005 год - в мире наблюдается избыточная ликвидность, иностранные инвесторы ищут прибыльные активы, капитал поступает в развивающиеся страны, увеличиваются доходы и потребление домохозяйств, а рост цен на мировых рынках не является временным.

В то же время двое членов комиссии высказались за повышение учетной ставки до 7%.

"Один из них отметил, что рост в январе товарооборота розничной торговли (в годовом измерении) в условиях двухнедельного локдауна в очередной раз свидетельствует о быстром восстановлении потребительского спроса и устойчивости экономики к коронакризису. В начале 2021 года несколько центробанков EM уже изменили риторику в сторону ужесточения монетарной политики .

Также выросла доля центробанков, ожидающих ускорения инфляции. Итак, Национальному банку также необходимо дать четкий сигнал участникам рынков о готовности сдерживать инфляционный всплеск, повысив учетную ставку на 1 п.п. По его мнению, нет смысла растягивать такие решения во времени, так как это лишь усиливает неопределенность", - считает один из членов КМП.

Другой участник дискуссии подчеркнул, что восстановление мировой экономики и рост цен на мировых товарных рынках происходит стремительнее, чем ожидалось. По мнению участника дискуссии, повышение ключевой ставки на 0,5 п.п. уже выглядит недостаточным профилактическим мероприятием.

Напомним:

Правление Нацбанка приняло решение о повышении учетной ставки до 6,5% с учетом ускоренной инфляции в начале 2021 года, регулятор готов при необходимости повышать ставку дальше.

Экономическая правда