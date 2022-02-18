Нацбанк за неделю продал на рынке полмиллиарда долларов

ФОТО НБУ

Национальный банк продал на межбанке 503 млн долларов в течение недели 14-18 февраля.

Об этом известно из данных НБУ.

Из общей суммы, 393 млн долларов было продано по лучшему курсу, остальное – по единому. Также регулятор купил 50 млн долларов по единому курсу.

Всего с начала года НБУ приобрел 656,9 млн долларов на межбанке, продал – 2,06 млрд долларов.

В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал – 1,28 млрд долларов.

Ранее НБУ заявлял, что в ближайшие кварталы воздержится от ежедневных плановых интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов.

Напоминаем:

Национальный банк приобрел на межбанке 253,2 млн долларов в течение недели 07-11 февраля.

Национальный банк впервые с начала года приобрел на межбанке 20 млн долларов, в то же время регулятор продал 321 млн долларов в течение недели 17-21 января.

Экономическая правда