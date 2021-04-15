НБУ повысил учетную ставку до 7,5% годовых и пересмотрел прогноз инфляции

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Об этом сообщает НБУ.

"Этот шаг направлен на постепенное замедление инфляции во втором полугодии 2021 года и возвращении ее к цели 5% уже в первом полугодии 2022 года.

В 1 квартале 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 в. п., но отклонилась от него существеннее, чем предполагалось прогнозом, под действием преимущественно временных факторов", - заявил на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, по итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция - до 5,9%.

"Динамика показателей превысила прогноз Национального банка Украины, опубликованный в Инфляционном отчете за январь 2021 года.

С одной стороны, стремительное ускорение инфляции обусловлено в основном временными факторами - ростом мировых цен на продовольствие и энергоносители. Оживление глобальной экономики и эффекты от худших урожаев и дальше подталкивали цены вверх. Значительное влияние также имела низкая база сравнения.

С другой - фундаментальное инфляционное давление усиливалось из-за дальнейшего роста потребительского спроса, в частности за счет повышения зарплат. Розничный товарооборот стабильно превышал докризисные уровни. В феврале он был на 5,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Вследствие подорожания товаров ежедневного потребления инфляционные ожидания остаются повышенными", - добавили в НБУ.

"Учитывая стремительное восстановление мировой экономики и усиления инфляционного давления, Национальный банк Украины пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году, но ожидает ее возвращения к цели 5% в первом полугодии 2022 года и дальнейшую стабилизацию на этом уровне.

Пик инфляционного всплеска придется на III квартал 2021 года. Впрочем, поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки НБУ постепенно развернут инфляционную динамику. Осенью инфляция начнет снижаться и вернется в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем", - подчеркнули в регуляторе.

Прогноз Национального банка Украины предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года.

"Учитывая текущую инфляционную динамику, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года. В то же время более ощутимый рост фундаментального инфляционного давления, чем ожидается сейчас, и ухудшение инфляционных ожиданий могут требовать дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Национальный банк Украины готов и дальше продолжать цикл повышения учетной ставки до уровня, который обеспечит возвращение инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года", - добавили в НБУ.

Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют займы.

Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет.

При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

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Напомним:

В марте правление Нацбанка приняло решение о повышении учетной ставки до 6,5% с учетом ускоренной инфляции в начале 2021 года, регулятор готов при необходимости повышать ставку дальше.

Во время дискуссии членов комитета по монетарной политики НБУ по учетной ставки 3 марта повышение ставки с 6 до 6,5% поддержали 6 из 8 присутствующих членов комитета.

Аналитики J.P. Morgan подтвердили прогноз роста ВВП Украины в 2021 году на 5,6% и ожидают повышения учетной ставки до 7%.

НБУ 15 апреля повысит учетную ставку еще минимум на 50 б.п. - до 7% годовых, это повышение будет не последним в этом году, считают банкиры.

Экономическая правда