Всі розділи
Укр / Рус

У травні інфляція прискорилась до 9,5% у річному вимірі – Держстат

Середа, 9 червня 2021, 16:25
 

У травні 2021 року інфляція у річному вимірі підскочила до 9,5% після 8,4% у квітні.

Про це свідчать дані Держстату.

При цьому, інфляція на споживчому ринку у травні становила 1,3%, з початку року - 6,1%.

Водночас базова інфляція у травні порівняно з квітнем становила 0,7%, з початку року - 3,9%.

У травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%.

Найбільше (на 6,8% та 14,5%) подорожчали соняшникова олія і фрукти.

"Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютнових виробів на 1.4%", - йдеться у повідомленні.

Водночас зростання цін та тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 14,6%.

Читайте також: Інфляція виходить з-під контролю: чому зростають ціни та коли це закінчиться

Нагадуємо:

У квітні 2021 року рівень споживчих цін зріс на 8,4% проти квітня 2020 року, у порівнянні з березнем 2021 року – на 0,7%.

У березні 2021 року споживчі ціни порівняно з лютим зросли на 1,7%, з початку року - на 4,1%, а порівняно з березнем 2020 року - на 8,5%.

Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

У НБУ очікують, що у 2021 році інфляція становитиме 8%, пік інфляційного сплеску припаде на 3 квартал року передусім через низьку минулорічну базі порівняння.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

інфляція

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лещенко пропонує для стабілізації інфляції знизити ставку ПДВ до 14% на всю групу сільгосптоварів 27 травня 2021, 11:45
Деревина – на 246%, руда – на 145%, кукурудза – на 123%. Коли зупиниться це божевільне ралі? 14 травня 2021, 08:45
Нацбанк пояснив уповільнення інфляції до 8,4% 11 травня 2021, 17:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!