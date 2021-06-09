У травні інфляція прискорилась до 9,5% у річному вимірі – Держстат
У травні 2021 року інфляція у річному вимірі підскочила до 9,5% після 8,4% у квітні.
Про це свідчать дані Держстату.
При цьому, інфляція на споживчому ринку у травні становила 1,3%, з початку року - 6,1%.
Водночас базова інфляція у травні порівняно з квітнем становила 0,7%, з початку року - 3,9%.
У травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%.
Найбільше (на 6,8% та 14,5%) подорожчали соняшникова олія і фрукти.
"Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютнових виробів на 1.4%", - йдеться у повідомленні.
Водночас зростання цін та тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 14,6%.
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Нагадуємо:
У квітні 2021 року рівень споживчих цін зріс на 8,4% проти квітня 2020 року, у порівнянні з березнем 2021 року – на 0,7%.
У березні 2021 року споживчі ціни порівняно з лютим зросли на 1,7%, з початку року - на 4,1%, а порівняно з березнем 2020 року - на 8,5%.
Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.
У НБУ очікують, що у 2021 році інфляція становитиме 8%, пік інфляційного сплеску припаде на 3 квартал року передусім через низьку минулорічну базі порівняння.
Економічна правда
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