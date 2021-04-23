Пік інфляційного сплеску припаде на третій квартал – Нацбанк

У 2021 році інфляція становитиме 8%, пік інфляційного сплеску припаде на 3 квартал року передусім через низьку минулорічну базі порівняння.

Про це йдеться в щоквартальному інфляційному звіті НБУ, передає прес-служба регулятора.

"Інфляція перебуватиме вище цільового діапазону НБУ у 2021 році, але повернеться до цілі 5% вже в першому півріччі 2022 року.

Подорожчання продовольчих товарів та палива в світі, а також високий споживчий попит в Україні зумовили стрімке прискорення інфляції на початку року. За прогнозами НБУ, пік інфляційного сплеску припаде на III квартал 2021 року передусім через низьку минулорічну базу порівняння", - йдеться у повідомленні.

Проте вже восени інфляція почне знижуватися, додають в НБУ, й за підсумками 2021 року становитиме 8%.

Зазначається, що цьому сприятимуть надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту від низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки Національним банком.

"Інфляція повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у першому півріччі 2022 року та закріпиться біля цілі 5% у наступні роки", - йдеться у звіті.

Також підкреслюється, що у 2021-2023 роках економіка зростатиме стійкими темпами - близько 4%.

"За підсумками 2021 року економіка зросте на 3,8%. Головним рушієм і надалі залишатиметься споживчий попит. Поступове відновлення інвестиційної діяльності в міру пожвавлення світової економіки та приборкання пандемії також сприятиме економічному зростанню.

У 2022‒2023 роках зростання ВВП буде близьким до 4%. Поточний макропрогноз базується на припущенні про послаблення карантину "червоних зон" вже з травня та збереження формату адаптивного карантину в першому півріччі поточного року. За такого сценарію від’ємний внесок карантинних обмежень у першій половині 2021 року в річний ВВП, за оцінками Національного банку, становитиме 0,5–0,6 в. п.", - додали в регуляторі.

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Нагадаємо:

У першому кварталі 2021 року інфляція виявилась вище прогнозу, проте НБУ підтверджує інфляційну мету 5% +/- 1 в.п., готовий за необхідності застосовувати інструмент облікової ставки і очікує перелому в динаміці інфляції в серпні-вересні цього року.

У лютому 2021 року споживчі ціни порівняно з січнем зросли на 1%, з початку року - на 2,3%, а порівняно з лютим 2020 року - на 7,5%.

У березні 2021 року споживчі ціни порівняно з лютим зросли на 1,7%, з початку року - на 4,1%, а порівняно з березнем 2020 року - на 8,5%.

У НБУ пояснили, що прискорення споживчої інфляції у лютому до 7,5% у річному вимірі насамперед пов'язано з суттєвішим, ніж очікувалося, подорожчанням окремих продуктів харчування та палива.

У січні 2021 року інфляція на споживчому ринку становила 1,3% порівняно з груднем 2020 року, у річному вимірі (порівняно з січнем 2020 року) - 6,1%.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році очікується незначний рівень інфляції - 5+1 відсоток в показниках НБУ, в уряді зацікавлені, щоб інфляція розігрівала економіку.

Інфляція на споживчому ринку у грудні 2020 року становила 0,9% порівняно із листопадом 2020 року, а за рік у цілому - 5%.

У листопаді 2020 року ріст споживчих цін прискорився до 1,3% (із 1% у жовтні), у річному вимірі інфляція за підсумками листопада виросла до 3,8% (за підсумками жовтня було 2,6%).

У жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року рівень цін зріс на 2,6%. У вересні цей показник становив 2,3%.

Економічна правда