НАПК проверяет назначение Витренко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции осуществляет мониторинг относительно соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов при назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз України".

Источник: ответ НАПК на запрос "Укринформа".

Дословно: "Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на основании п. 6 ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О предотвращении коррупции" осуществляет мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также соблюдения других ограничений по предотвращению коррупции во время назначения Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України".

Детали: В Нацагентстве добавили, что мониторинг осуществляется с 30 апреля. Также НАПК подтвердило поступление обращений относительно возможного конфликта интересов при назначении Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Предыстория:

28 апреля правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз України", назначив новым председателем правления компании Юрия Витренко. Коболев заявил, что о своей отставке узнал из сообщений СМИ.

Компания "Нафтогаз України" назвала решение правительства об освобождении Коболева от должности председателя правления НАК юридической манипуляцией.

Правительство призвало наблюдательный совет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов. Независимые члены наблюдательного совета не согласились на предложение Кабмина остаться работать до избрания нового состава.

3 мая независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" в своем письме к премьер-министру Денису Шмыгалю заявили, что назначение Юрия Витренко на должность главы правления НАК происходило при наличии у последнего признаков конфликта интересов.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство действовало в рамках законов при кадровой ротации в "Нафтогазе" - по его словам, если у кого-то есть сомнения в законности, для этого есть суд.

Послы стран "Большой семерки" призвали Кабинет министров быстро достичь согласованного решения с действующим наблюдательным советом НАК "Нафтогаз України" для независимого выполнения его обязанностей.

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Украинская правда