ЕС в новом пакете санкций против РФ планирует ограничение по 11 кораблям - Bloomberg

Еврокомиссия предложила ввести ограничения в отношении 11 судов, способствующих способности России вести ее полномасштабную войну против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Bloomberg.

Если предложенные меры одобрят государства-члены, то для кораблей будет закрыт доступ к портам ЕС и якорным зонам, а также усложнится логистика для эксплуатации этих судов.

Среди судов, которые попадут под санкции, четыре топливных танкера, два танкера для нефти, два газохранилища, которые используются в проекте ПАО "Новатек" по перевалке сжиженного газа на полуострове Камчатка, и грузовое судно.

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Одним из судов является танкер под названием Andromeda Star, потерпевший крушение во время пребывания в Балтийском море, и у которого обнаружили недействительную европейскую страховку.

Эти предложения являются частью усилий ЕС по прекращению способности РФ обходить ограничение цены на российскую нефть посредством использования "теневого флота".

Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство, запрет будет касаться страхования и технической помощи. Европейским провайдерам также будет запрещена перегрузка товаров с судна на судно.

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В рамках того же пакета санкций, который станет 14-м для ЕС, Еврокомиссия также предложила нацелиться на несколько проектов СПГ и запретить перевалку российского СПГ из ЕС в третьи страны.

Санкции ЕС должны быть одобрены единогласно 27 государствами-членами, и предложение может измениться до того, как окончательно его утвердят.

СМИ ранее сообщили, что Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, содержащий, в частности, ограничения на импорт СПГ из России, хотя полное эмбарго не планируется.

Европейская правда