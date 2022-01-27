Витренко прокомментировал регистрацию "дочки" Nord Stream 2 AG в Германии

Юрий Витренко Фото: ЭП

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал регистрацию компанией Nord Stream 2 AG дочерней структуры Gas for Europe GmbH в Германии "манипуляцией" и "желанием быть сверх закона".

Об этом он написал в Facebook.

"Путин продолжает демонстрировать свое полное пренебрежение к Европе и ее законодательству. В этот раз речь идет о создании дочерней компании Газпрома "Gas for Europe", которую он хочет сделать владельцем и оператором части Северного потока-2, которая проходит по территории Германии.

И это ничто другое – как манипуляция, желание быть сверх закона и продолжать шантажировать Европу газом еще не один год", – заявил Витренко.

"Это прямо противоречит четко выраженной политической воле Европейского парламента и Совета ЕС, которые сознательно распространили правила Третьего энергопакета на Северный поток 2. Это произошло в апреле 2019 года.

Газпром пытался в рамках регуляторных процедур получить освобождение от применения требований Третьего энергопакета ЕС к ПП2, однако сначала BNetzA, а затем и Высший земельный суд Дюссельдорфа отказали в предоставлении каких-либо преференций этому газопроводу. Россиян это не остановило, они пошли дальше", – добавил он.

По его словам, несмотря на то, что Северный поток-2 - единственная труба, не имеющая ни одного интерконнектора, хотят сертифицировать по правилам ЕС только 54 км из более чем 1200.

"Однако газопроводы на территории ЕС и так подпадали под европейское регулирование (как это было в случае с продолжением газопровода Северный поток-1 уже на территории ЕС), а Директива Совета ЕС 2019 была принята именно для того, чтобы правила касались всего газопровода – от Усть -Луги в России в Любмин в Германии", - пояснил глава НАК.

По его словам, немецкое Федеральное сетевое агентство BNetZA может возобновить процесс сертификации оператора Северного потока-2, который был остановлен в ноябре.

"Нафтогаз, который был официально подключен к этой процедуре, предоставит все юридические аргументы, почему европейским правилам должен соответствовать весь газопровод, а не только его немецкая часть.

Мы ожидаем от нового правительства Германии и от регулятора, что они не позволят Путину устраивать юридические трюки и пренебрегать европейскими нормами и законами. Особенно сейчас, в условиях, когда он может приступить к новым агрессивным действиям против Украины в любой момент. Ведь давая России право быть сверх закона в энергетике, Путин получает зеленый свет быть сверх закона и здравым смыслом и всему остальному", - резюмировал Витренко.

Напомним:

Российский Газпром создал в Германии дочернюю компанию, отсутствие которой было причиной остановки сертификации газопровода "Северный поток - 2".

Экономическая правда