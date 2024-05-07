Из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов в 3 областях
Вторник, 7 мая 2024, 11:57 -
Из-за грозы и ветра на утро обесточены 53 населенных пункта в Житомирской, Сумской, Черниговской областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
По другим причинам на утро обесточены 419 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.
Напомним:
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Из-за ночного обстрела на Сумщине было обесточено более 400 тысяч потребителей.
Россияне ночью, 6 мая, нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области, повредив среди прочего высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго".
На Сумщине почти полностью восстановлено энергопитание после атаки 6 мая, когда было обесточено более 400 тысяч потребителей.
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