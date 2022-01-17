Витренко: "Северный поток-2" способствует подготовке нападения РФ на Украину

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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Северный поток-2" построен для того, чтобы в случае нападения на Украину Москва могла беспрепятственно поставлять газ в Европу.

Об этом он сказал газете Süddeutsche Zeitung, передает DW.

По словам Витренко, газопровод "Северный поток-2" способствует подготовке нападения РФ на Украину.

"Мы уверены на 100 процентов, что "Северный поток-2" имеет единственную цель – исключить Украину из стран, участвующих в транзите газа в Европу", - подчеркнул он.

По его словам, президент РФ Владимир Путин готовит военное вторжение в Украину и "он хочет добиться того, чтобы это не вызвало негативных последствий в торговле с Европой".

Витренко считает, что Москва хочет прекратить прокачку газа через Украину, и российские обещания продлить существующие соглашения о транзите газа ничего в этом не меняют.

Они позволяют РФ резервировать мощности украинских трубопроводов и оплачивать их, при этом направлять газ в Европу по дну Балтийского моря, заявил глава НАК.

По словам Витренко, в случае войны в Украине "не останется газопроводов", поскольку "первые бомбы упадут на них".

Напомним:

Немецкий энергетический регулятор заявил, что решения о полной сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать в первой половине следующего года.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".

Лидер немецких "Зеленых", министр иностранных дел в новом правительстве Анналена Бербок заявила, что пока не видит оснований для запуска достроенного российского газопровода "Северный поток-2".