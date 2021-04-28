Кабмин назначил Витренко главой "Нафтогаза"

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза".

Об этом сообщается на "Правительственном портале".

Отмечается, что 28 апреля правительство провело заседание общего собрания акционеров компании НАК "Нафтогаз Украины".

"Во время заседания рассмотрен отчет о деятельности государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году. Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. При этом в утвержденном Кабинетом Министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Соответствующий финансовый план был предложен самим руководством НАК "Нафтогаз Украины" в декабре 2020 года. По результатам заседания общего собрания акционеров работу Наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной", - подчеркивают в Кабмине.

"Соответственно, с 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины", а также главы правления Коболева Андрея Владимировича.

Независимые члены и представители государства в Наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей", - добавили в правительстве.

"Также принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича главой правления акционерного общества "Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины". Юрий Витренко имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики и в 2018 году занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" .

Перед новым руководителем компании поставлена ​​задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействию в формировании полноценного и справедливого рынка газа в Украине", - заявили в Кабмине.

Временным исполняющим обязанности министра энергетики назначили замминистра энергетики Бойко Юрия Николаевича.

Перед этим источники ЭП в Кабмине сообщали, что в качестве главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого в среду уволило правительство, временно заменит Юрий Витренко.

"На год будет назначен Витренко. Полномочия наблюдательного совета тоже прекращены", - сообщало агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник.

Напоминаем:

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины".

В марте 2020 года Кабмин поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза" продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года.

Группа Нафтогаз за 2020 год получила убыток в 19 млрд гривен из-за низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

По итогам 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" получил 36,93 миллиарда гривень совокупного убытка по сравнению с 9,9 млрд грн совокупного дохода за 2019 год - об этом говорится в финансовой отчетности "Нафтогаза". Документ есть в распоряжении ЭП.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался прокомментировать информацию об убытках группы в 36,93 млрд гривен "до официального обнародования отчетности".

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,541 миллиарда гривен.

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Экономическая правда