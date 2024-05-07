ИИ, "чистые" и оборонные технологии лидируют в инвестиционной гонке 2024 года - KPMG

Несмотря на общее снижение глобальных инвестиций венчурного капитала, чистые технологии (Cleantech) и искусственный интеллект (ИИ) стали наиболее привлекательными секторами для инвесторов, семь из десяти крупнейших сделок квартала приходятся именно на эти две отрасли.

Об этом говорится в отчете Venture Pulse от KPMG Private Enterprise.

Отмечается, что в первом квартале 2024 года глобальные инвестиции венчурного капитала составили лишь 75,9 млрд долларов, что является самым низким показателем за последние почти пять лет.

Несмотря на реализацию двух мегасделок, каждая из которых превысила 4 миллиарда долларов США, общий тренд свидетельствует об осторожности инвесторов в контексте растущей неопределенности на рынке.

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"Исключения из общего тренда спада инвестиций были в секторах чистых технологий (Cleantech) и ИИ, которые привлекли значительные инвестиции. Семь из десяти крупнейших сделок квартала приходятся именно на эти две отрасли", - говорится в сообщении.

В первом квартале этого года выделились крупные сделки, такие как инвестиция 4 млрд долларов США в американскую компанию Anthropic и значительные инвестиции в YueZhiAnMian (Китай), Figure AI, Lambda (обе - США), MiniMax AI (Китай) и Mistral AI (Франция).

Кроме того, за первые три месяца 2024 года мир увидел появление сразу десяти новых единорогов - стартапов, чья стоимость превысила миллиард долларов, причем каждый из них базируется на технологиях ИИ.

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Большинство из этих компаний расположены в США, включая Celestial AI, Together AI, Perplexity, Io.net, Figna AI и ElevenLabs. Также в Китае (YueZhiAnMian и Miotec), Франции (Mistral) и Индии (Kruti) появились свои единороги в сфере ИИ.

Согласно отчету продолжает расти интерес к технологиям в сфере обороны и безопасности, что стимулируется усилением глобальных геополитических напряжений. Особенно актуальными становятся такие отрасли, как технологии дронов, спутниковые и программные решения.

В KPMG приводят пример НАТО, который основал инновационный фонд на сумму 1 млрд долл, направленный на обеспечение длительных инвестиций в DeepTech стартапы, которые работают над решением проблем в сферах обороны и безопасности.

Экономическая правда.