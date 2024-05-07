В местные бюджеты в апреле перечислили почти 22,5 миллиарда трансфертов

Местные бюджеты в апреле 2024 года получили 22,4 млрд грн трансфертов из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"В апреле 2024 года Минфин согласно бюджетному законодательству обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 22,4 млрд грн, что составляет 94% от предусмотренных росписью ассигнований", – говорится в сообщении.

Базовая дотация перечислена в сумме 1,8 млрд грн (100% к росписи ассигнований). Дополнительные дотации перечислены в сумме 3,6 млрд грн (100% к росписи ассигнований).

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Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 мая составили 155,6 млрд грн, что на 14,9 млрд грн больше, чем по состоянию на 1 апреля.

инфографика: Минфин

В Минфине подчеркнули, что за счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.

Напомним:

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Кабинет Министров принял распоряжение, предусматривающее второй этап распределения дополнительной дотации за I квартал 2024 года для областного бюджета Луганской области и 207 бюджетов территориальных общин по всей Украине.