Кабмин на месяц продлил отсрочку от мобилизации по решению Минэкономики

На месяц автоматически продлили отсрочку от мобилизации, для тех, кому это предусмотрено по соответствующему решению Министерства экономики.

Об этом сообщает постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отсрочка по решению Минэкономики продлевается автоматически на еще 1 месяц для тех, у кого не истек срок отсрочки на момент принятия решения, то есть 7 мая.

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Напомним:

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и вице-премьеру - министру экономики Юлии Свириденко с просьбой продлить действующие бронирования военнообязанных на три месяца, до урегулирования нормативной базы в соответствии с новым законом о мобилизации.