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Кабмин на месяц продлил отсрочку от мобилизации по решению Минэкономики

Вторник, 7 мая 2024, 13:35 - Владимир Туник-Фриз

На месяц автоматически продлили отсрочку от мобилизации, для тех, кому это предусмотрено по соответствующему решению Министерства экономики.

Об этом сообщает постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отсрочка по решению Минэкономики продлевается автоматически на еще 1 месяц для тех, у кого не истек срок отсрочки на момент принятия решения, то есть 7 мая.

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Напомним:

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю и вице-премьеру - министру экономики Юлии Свириденко с просьбой продлить действующие бронирования военнообязанных на три месяца, до урегулирования нормативной базы в соответствии с новым законом о мобилизации.

Минэкономики Кабмин война
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