Шмыгаль о кадровых изменениях в "Нафтогазе": Если есть сомнения в законности, для этого есть суд

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство действовало в рамках законов при кадровой ротации в "Нафтогазе" - по его словам, если у кого-то есть сомнения в законности, для этого есть суд.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Есть и политические основания, и юридические, а есть и финансовые. "Нафтогаз" утверждал свой финансовый план с 11,5 млрд гривен доходов и на прошлой неделе показал 19 млрд гривен убытков.

Очень важный момент, который вызвал такую ​​жесткую и очень быструю реакцию. Утверждение финансового плана происходило в декабре, в конце года, когда были очевидно понятны результаты 2020 года. Прошлый год "Нафтогаз" работал абсолютно без дополнительных социальных нагрузок. И подавать такие отчеты с убытками ...

"Нафтогаз", кстати, это политический вопрос, при убытках 19 млрд гривен, показал более 600 млн гривен выплаченных премий. Это почти вдвое больше, чем в 2019 году. По процедурам, наверное, все соблюдено правильно, но общество ставит вопрос и правительству в частности. Также, есть вопросы по уменьшению добычи украинского газа", - ответил Шмыгаль на вопрос об основаниях для кадровых изменений в "Нафтогазе".

"Далее мы, конечно, принимаем решение о наблюдательном совете компании. Соответственно, пока нет наблюдательного совета, правительство назначает руководителя, увольняет руководителя. И далее, в рамках корпоративной реформы, пока проходит конкурс на назначение нового наблюдательного совета, действующий выполняет обязанности, которые правительство также определило постановлением.

Мы не имели и не намерены останавливать или ломать корпоративную реформу. Правительство представляет государство Украина, которая является акционером НАК "Нафтогаз". Соответственно, в качестве представителя акционера - народа Украины, правительство принимает меры, чтобы предприятие было эффективным. И это все в рамках действующего законодательства. Я уверен в том, что это были корректные решения", - добавил он.

По его словам, по этому поводу правительство говорило с партнерами.

"Например, во время встречи с главой Госдепа США, на встречах с отдельными послами государств G7 мы обсуждали продолжение реформы. Ключевые месседжи - фамилии руководителей не играют роли, роль играет соблюдение законодательства, процедур и продолжение корпоративной реформы. Эти векторы вообще совпадают у нас на 100%", - подчеркнул премьер.

"Мы не обязаны убеждать наших партнеров в законности наших решений. Если у кого-то есть сомнения в законности, для этого есть суд. Конечно, мы понимаем, что действуем в рамках законов.

Поэтому юридическая чистота ни у меня, ни у тех, кто принимал решение, кто за него голосовал, не вызывает сомнений", - резюмировал Шмыгаль.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль считает, что увольнение главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и отстранение наблюдательного совета не повлияло на переговоры Украины с международными партнерами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства провести изменения в руководстве "Нафтогаза" было принято в соответствии с законодательством.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последняя смена руководства "Нафтогаза" - плохой сигнал и потенциальный международный вред имиджу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналистов, как ситуация в "Нафтогазе" скажется на ситуации в стране.

Кабмин подготовил тезисы о том, как комментировать и как отвечать на неудобные вопросы по ситуации с кадровыми изменениями в "Нафтогазе".

"Центр противодействия коррупции" направил в НАПК обращение относительно обстоятельств, которые могут свидетельствовать о нарушении главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко требований и ограничений, установленных ЗУ "О предотвращении коррупции".

Ранее о конфликте интересов в Витренко заявили в наблюдательном совете "Нафтогаза".

Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабмин урегулировать ситуацию наблюдательного совета компании до 14 мая, иначе члены правления не смогут выполнять свои обязанности.

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривен в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.