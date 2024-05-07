В апреле спрос на грузовики в Украине вырос на 13% по отношению к прошлому году

В апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1049 автомобилей. По сравнению с апрелем прошлого года, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились на 13%.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".

В то же время относительно результата предыдущего месяца произошло падение на 1%.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Renault, завершив апрель с показателем – 257 зарегистрированных машин. Scania заняла второе место с реализовав 107 грузовиков.

Реклама:

На третьем месте оказался Volkswagen – 89 ед., четвертый результат у Peugeot – 74 ед. Замыкает пятерку лидеров новых коммерческих автомобилей Fiat – 54 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 3 913 новых машин, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

Реклама:

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.