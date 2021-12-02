Деолигархизация Зеленского на марше: как под санкциями живут газовый и химический бизнесы Фирташа

В Україні повним ходом іде процес деолігархізації, який ініціював Володимир Зеленський.

Місяць тому президент підписав так званий "закон про олігархів", а минулого тижня уряд презентував відповідну дорожню карту його реалізації.

Активно влада користується й інструментом санкцій. Утім, робить це доволі вибірково, тому зрозуміти логіку ухвалення рішень Радою національної безпеки і оборони, та їх наслідки поки важко.

Першим серед найбагатших українців, проти яких був запроваджений повний пакет санкцій став Дмитро Фірташ. Основа його бізнесу — газові, хімічні та титанові підприємства. Рішення РНБО стосувалося саме останнього виду діяльності.

Враховуючи ситуацію на світовому газовому ринку та пряму залежність від цього хімічного бізнесу, не найкращі часи могли настати й для "Азотів" Фірташа, однак цього не сталося.

Наразі з різним рівнем навантаження працюють усі хімічні заводи групи й це при тому, що велика кількість підприємств, в тому числі вітчизняні, не витримали рекордного зростання вартості газу.

Не в останню чергу це може бути пов’язано з рішенням команди керівника "Нафтогазу" Юрія Вітренка в рамках так званої "Балансуючої групи", яке передбачає постачання газу для потреб населення за пільговою ціною.

Якщо точніше, то з обсягами "дешевого" газу, який міг не дійти до побутових споживачів через домовленості керівництва НАКу, менеджерів газового бізнесу Фірташа та представників Офісу президента.

Газові контракти під "річний тариф"

На початку липня ЕП писала про особливості газових контрактів, укладених між державним "Нафтогазом" та постачальниками блакитного палива для потреб населення.

Суть цих контрактів полягає в тому, що "Нафтогаз" з 1 травня 2021 року до кінця квітня 2022 року мав продавати приватним компаніям блакитне паливо за "пільговою" ціною, а ті постачати його домогосподарствам з урахуванням своєї маржі.

Важливо те, що, підписуючи річні контракти, "Нафтогаз" встановив різну вартість газу та обсяги його поставок для кожного приватного постачальника.

З більшістю компаній контракти підписувалися 28-29 квітня. Винятком стала компанія "Йе енергія" Дмитра Фірташа, яка є найбільшим постачальником газу населенню. З нею "Нафтогаз" домовився ще 19 березня.

Саме "Йе енергія" та "Нафтогаз" (через дочірнє ТОВ "ГПК Нафтогаз України"), які разом контролюють до 80% ринку постачання блакитного палива побутовим споживачам, законтрактували найбільші обсяги — 6 млрд куб м та 2,2 млрд куб м газу відповідно.

Вони ж отримали й найнижчі ціни — 7,42 тис. грн за тис куб м, тоді як решта компаній підписали контракти з ціною від 7,9 тис. грн до 8,8 тис. грн.

До угод були великі питання — як з точки зору вже загаданих нерівних умов для різних гравців ринку, так і через відсутність механізму, який би забороняв постачальникам продавати промисловості газ, призначений населенню.

Це давало змогу компаніям отримувати паливо за "пільговою" ціною як для населення, перепродавати його підприємствам за ринковою вартістю, а різницю залишати собі у вигляді прибутку.

Розробка описаних газових контрактів належала попередній команді "Нафтогазу", який до 28 квітня очолював Андрій Коболєв.

Юрій Вітренко з самого початку критикував цю ініціативу, а після свого призначення на посаду голови правління "Нафтогазу" пообіцяв виправити помилки попередника та представити новий, більш справедливий механізм.

"Балансуюча група"

На його розробку новій команді "Нафтогазу" знадобилося п'ять місяців. 1 жовтня Вітренко представив нововведення назвавши його "міні-революцією".

Ініціатива передбачала скасування попередніх контрактів між "Нафтогазом" та двома десятками приватних постачальників, та переведення практично усього сегменту постачання газу населенню до складу так званої "Балансуючої групи".

Можливість придбати державний газ отримали більш як п'ятдесят приватних компаній, і при цьому за єдиною для всіх ціною — 7,42 тис. грн за тис. кубометрів.

Утім, вже тоді Вітренко наголосив, що крім очевидних плюсів "Балансуюча група" містить і цілий ряд потенційних небезпек. Зокрема, лишився ризик перепродажу "дешевого" газу на потреби промисловості.

В цьому контексті голова правління "Нафтогазу" сказав наступне: "Залишається ризик "мертвих душ", проблеми з нарахуваннями через відсутність онлайн лічильників, несумлінність як споживачів, так і облгазів. Ці проблеми не нові, і їх вирішення зараз має стати одним з пріоритетів".

Схоже, що перестороги Вітренка справдилися. Є підстави вважати, що в окремі місяці газові компанії Фірташа могли отримати більше газу, ніж їм насправді було необхідно для потреб населення.

Треба більше газу

В старих контрактах, які критикував Юрій Вітренко, і замість яких власне впроваджував "Балансуючу групу", для кожного постачальника був прописаний певний прогнозний обсяг газу.

На жовтень, відповідно до контракту між "Йе Енергія" та "Нафтогаз Трейдингом" (є в розпорядженні ЕП), прогнозний обсяг газу для компанії Фірташа, які повинні були піти на потреби населення, мав становити 350 млн кубометрів.

Копія контракту з прогнозним обсягом газу, необхідним для потреб населення на жовтень

Однак в рамках "Балансуючої групи", за даними ЕП, газзбути Фірташа (входять до складу групи "Йе Енергія") в жовтні запросили 560 млн кубометрів. Щоправда, утворився позитивиний небаланс в обсязі близько 70 млн кубометрів, який було відібрано "Оператором ГТС".

Таким чином, державна компанія у жовтні поставила на потреби населення газзбутам групи Дмитра Фірташа 490 млн куб. м газу за пільговою ціною в 7,4 грн за кубометр (без ПДВ). Різниця від прогнозного обсягу — 140 млн кубометрів.

Відзначимо, що прогнозний обсяг в старому контракті розраховувався на основі даних за попередні декілька років.

Так, в жовтні 2018 року на потреби населення використали 373 млн кубів газу, 2019-го — 334 млн кубів, а 2020 року — 317 млн кубометрів.

ЕП звернулася до всіх учасників процесу з проханням пояснити різницю в прогнозованих і фактичних обсягах наданого на потреби населення газу.

Представники "Нафтогазу" та компанії "Йе Енергія" пояснили зміну зниженням температури повітря в жовтні поточного року.

*ВТВ або виробничо-технологічні витрати — це обсяг газу, який витрачається під час транспортування, тобто який не йде безпосередньо до газових приладів, проте витрачається для утримання газової мережі в належному стані.

Як видно з графіка, температурний фактор дійсно мав місце. Однак у цій історії не все так просто.

Декілька питань

По-перше, після запуску ринку газу для населення клієнтський портфель газзбутів групи Фірташа почав знижуватися, тому порівняння споживання із попередніми роками, навіть за умови невеликого зниження температури, є не зовсім коректним.

По-друге, через рекордне зростання цін на газ населення почало більше економити, хоча з цим і не погоджуються в компанії "Йе енергія". Там стверджують, що так звані "пільгові" ціни на газ не спонукають населення до зменшення споживання. Частково, правда в цьому є.

По-третє, дані Державної служби статистики свідчать, що споживання рік до року знизилося майже на 10%. Хоча щодо цих офіційних цифр є певні сумніви.

Якщо взяти офіційні дані "Оператора ГТС", то загальне споживання (за всіма категоріями, а не лише населення) у квітні 2021 року, в порівнянні з аналогічним місяцем 2020 року, майже не змінилося — близько 1,8 млрд кубометрів газу по місяцю.

Коли загальне споживання незмінне, і при цьому спостерігається зростання за окремою категорією споживачів — це може викликати питання.

Четверте — якщо проаналізувати дані "Оператора ГТС", то виявиться, що середній обсяг доставки газу через облгази групи "РГК" (належить Дмитру Фірташу) в жовтні зріс на 17%. При цьому інші облгази в тому ж місяці зменшили транспортування палива на 16%.

Наприклад, з усіх підприємств, контрольованих групою "РГК", зниження обсягів доставки в жовтні показали лише дві компанії — "Волиньгаз" (на 1%) та "Дніпропетровськгаз" (на 6%).

Усі решта в жовтні доставили газу більше, якщо порівнювати з аналогічним місяцем 2020 року: найбільш помітно це в "Миколаївгаз" — на 70%, "Харківгаз" — на 51% та "Чернівцігаз" — на 49%.

Ще один вкрай важливий фактор — ані "Оператор ГТС", ані "Нафтогаз" не знають, який точно обсяг газу спожило населення в той чи інший період.

Цю інформацію на платформу "Оператора ГТС" передає сам газзбут, який своєю чергою отримує її від облгазу. Дві останні структури контролюються групою Фірташа.

Не під запис це визнають і в "Нафтогазі".

"Газзбут надає інформацію, часто дані можуть бути завищеними. Перевірити їх точно ми не можемо, допоки інформацію не можна буде отримувати віддалено. По факту ми їм маємо повірити, по-іншому ніяк", — пояснює співрозмовник ЕП в державній компанії.

Теоретично, перевірку цих даних може здійснити регулятор. Однак на практиці зробити це фактично неможливо: для перевірки понад 10 мільйонів клієнтів Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики не має ані людського, ані фінансового ресурсу.

І навіть якщо робити репрезентативну вибірку з 5% споживачів, то треба здійснити перевірку близько 600 тисяч абонентів. Навіть уявити таку ревізію серед населення вкрай важко.

Іншим побічним підтвердженням того, що група Дмитра Фірташа могла отримати завищений обсяг газу, ніж необхідно населенню, може свідчити й те, що наразі працюють усі без виключення хімічні заводи Ostchem, які належать Фірташу.

І це при тому, що в умовах рекордного зростання вартості газу на світових ринках зупиняються підприємства як в Україні — Одеський припортовий завод, так і по всьому світу. Прикладів вистачає.

"Рекордні ціни на газ впливають вкрай негативно на підприємства Ostchem. Якщо бути відвертими, то вони "вбивають" маржинальність азотного бізнесу", — відповіли в пресслужбі Ostchem.

На сьогодні працюють усі без виключення заводи групи: черкаський "Азот" завантажено майже на 100%, а по іншим заводам — завантаження менше ніж 50%.

На уточнююче запитання про вартість газу та джерела їх походження в Ostchem відповіли: "купівля газу для азотного бізнесу відбувається винятково на відкритому ринку, в більшості випадків — на європейських хабах". Наразі біржова вартість газу перебуває в межах 1000 доларів за тисячу кубів.

Чому компаніям Фірташа дали більше газу

У "Нафтогазі" на днях підбили перші підсумки роботи "Балансуючої групи". В компанії вважають, що нововведення тільки у жовтні зекономило державі 5,7 млрд грн, а за підсумками опалювального сезону ця цифра сягне 110 млрд гривень.

Звідки взялася сума, яка суттєво перевищує доходи України від транзиту російського газу — з повідомлення державної компанії зрозуміти важко.

Приблизні втрати від потенційного перепродажу "дешевого" газу, який мало спожити населення, на потреби промисловості тільки у жовтні оцінюються в 100 млн доларів. І це лише один місяць.

Чому таке рішення було ухвалено та навіщо в "Нафтогазі" вирішили надати більший обсяг газу, ніж необхідно населенню?

Співрозмовники ЕП пов’язують це із можливою домовленістю на найвищому рівні. Мотивація, на перший погляд може здатися благородною — завадити підвищенню кінцевих цін на газ для населення. Однак і тут не все так просто.

"Вітренку дали мандат на компенсацію групі Фірташа газу на ВТВ (виробничо-технологічні витрати — це обсяг газу, який витрачається під час транспортування, тобто який не йде безпосередньо до газових приладів, проте витрачається для утримання газової мережі в належному стані — ЕП), щоб облгази не підвищували тариф на розподіл для населення.

Однак обсяг в 140 млн кубометрів все-одно є завищеним. На жовтень на ВТВ треба максимум 60-70 мільйонів кубів. Куди поділи решту газу та за якою ціною — дуже хороше питання, відповіді на яке нема. Можна лише припускати", — каже співрозмовник ЕП у Верховній Раді.