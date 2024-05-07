Рынку труда не хватает рук, средняя зарплата не растет: кто нужен и сколько платят

Дефицит кадров на рынке труда в апреле обострился, работодатели разместили рекордное с начала полномасштабного вторжения количество вакансий. Впрочем, средняя зарплата остается неизменной три месяца подряд - 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Work.ua.

"Дефицит кадров на рынке труда только обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется. Средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн", - говорится в сообщении.

Так, в апреле работодатели разместили на Work.ua 111 095 предложений работы. Это рекордное количество вакансий с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд по этому показателю был установлен в сентябре 2023 года, когда на рынке труда было 105 809 вакансий.

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Второй месяц подряд наибольшее количество вакансий предлагает категория "Сфера обслуживания" - 20 427 (+15% к марту). Также в десятку лидеров входят:

"Рабочие специальности, производство" - 18 996 вакансий, +10% к марту;

"Продажи, закупки" - 14 435, +1%;

"Розничная торговля" - 13 352, +12%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 11 556, +18%;

"Логистика, склад, ВЭД" - 10 778, +10%;

"Администрация, руководство среднего звена" - 9 805, +5%;

"Транспорт, автобизнес" - 8 948, +10%;

"Бухгалтерия, аудит" - 7 722, +5%;

"Медицина, фармацевтика" - 7 686, +5%.

В апреле на рынке труда стало больше возможностей для людей без опыта (+13% вакансий к марту) и студентов (+15%). Работодатели разместили также на 20% больше вакансий для ветеранов. Предложений работы для людей с инвалидностью стало больше на 12%, для пенсионеров - на 16%.

Не изменился средний размер зарплаты во Львовской (20 000 грн), Одесской (20 000 грн), Днепропетровской (19 000 грн) и Харьковской области (18 000 грн). На Киевщине наблюдается минимальный рост средней зарплаты на 100 грн до 22 500 грн.

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Но в разрезе категорий все же присутствуют колебания. Больше всего выросли зарплаты в вакансиях в категориях:

"Недвижимость" - 40 000 грн, +7% к марту;

"Транспорт, автобизнес" - 27 500 грн, +6%;

"Телекоммуникации и связь" - 22 000 грн, +5%;

"Маркетинг, реклама, PR" - 24 000 грн, +4%;

"Розничная торговля" - 16 500 грн, +3%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" - 18 000 грн, +3%;

"Логистика, склад, ВЭД" - 19 000 грн, +3%.

В четырех категориях средний размер зарплаты, наоборот, уменьшился:

"Топ-менеджмент, руководство высшего звена" - 36 500 грн, -9% к марту;

"Страхование" - 24 700 грн, -1%;

"Финансы, банк" - 16 840 грн, -1%;

"Юриспруденция" - 19 500 грн, -1%.

Самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины - в среднем 70 000 грн. Это вакансии для боевых медиков, гранатометчиков, связистов, зенитчиков, командиров отделения, пулеметчиков, пилотов дрона, разведчиков и т.д. Ключевые изменения в военном рекрутинге.

Напомним:

Главным вызовом для работодателей остается поиск квалифицированных кадров. В то же время количество вакансий сейчас больше, чем до полномасштабного вторжения.