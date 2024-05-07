"Автомагистраль-Юг" завершила строительство магистрального водопровода в Кривой Рог

ООО "Автомагистраль-Юг" завершило строительство магистрального водопровода длиной 26,9 км от реки Ингулец до Южного водохранилища Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-служба "Автомагистраль-Юг".

"Сегодня запускаем новый водопровод Кривого Рога. В Украине объект такого масштаба еще не возводили так быстро", - отметили в компании.

Построенный водовод длиной 26,9 км будет доставлять воду от реки Ингулец до Южного водохранилища Кривого Рога. Суточная мощность готового объекта должна составить 400 тыс кубометров.

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Согласно первому договору "Автомагистраль-Юг" должна была завершить строительство магистрального водопровода до конца 2024 года за 5,32 млрд грн.

Напомним:

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Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области подписала договоры на строительство двух водопроводов общей стоимостью 10,6 млрд грн.

Подготовительные работы по строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, начали в начале июля.

Магистральные водопроводы для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС, будут стоить не менее 13,5 миллиарда гривен.

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Экономическая правда