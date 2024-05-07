Фонд госимущества выставляет на продажу Шабалиновский спиртовой завод

Фонд государственного имущества Украины выставляет на приватизационный аукцион 16 мая 2024 года ГП "Шабалиновский спиртовой завод" со стартовой ценой 959,1 тыс. грн.

Об этом сообщил председатель ФГИУ Виталий Коваль.

"Фонд выставил на приватизацию единый имущественный комплекс ГП "Шабалиновский спиртовой завод" на Черниговщине. Этот объект - перспективный браунфилд, который ждет своего инвестора для восстановления. Приватизация завода открывает возможности для развития промышленной площадки с уже имеющейся инфраструктурой", - говорится в сообщении.

В состав ЕИК входят 51 объект недвижимого имущества (12,3 тыс. кв.м), два земельных участка (56,46 га), 3 автомобиля, 250 единиц движимого имущества (оборудование, мебель и т.д.)

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Онлайн-аукцион состоится 16 мая в системе Prozorro.Продажи. Стартовая цена объекта - 959,1 тыс. грн (без НДС).

Новый владелец обязан погасить имеющуюся задолженность предприятия по зарплате в размере 552 тыс. грн и перед бюджетом - 21 168 тыс. грн и сохранить рабочие места в течение 6 месяцев.

Экономическая правда.

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