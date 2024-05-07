"Укроборонпром" налаживает производство 60-мм минометных мин 

Герман Сметанин фото: Украинская оборонная промышленность

Предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" постепенно переходят к изготовлению 60-мм минометных мин.

Об этом рассказал генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин во время Форума оборонных индустрий Украина-ЕС, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Предприятия Общества не только наладили и масштабируют серийное производство артиллерийских снарядов, а также минометных мин советских калибров, но и постепенно переходят к изготовлению боеприпасов калибров НАТО - 60-мм минометных мин", - отметил Сметанин.

Он также добавил, что предприятия "Укроборонпрома" делают все возможное для увеличения производства вооружений и военной техники как на отечественных мощностях, так и на тех, что расположены за пределами нашего государства.

Реклама:

Благодаря работе Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украине удалось привлечь значительный объем украинских средств для масштабирования изготовления продукции, в частности боеприпасов. Однако сейчас возможности примерно втрое выше имеющегося уровня финансирования.

"Понимаем, что наших собственных мощностей даже с большим ростом производства недостаточно, чтобы вести войну на паритетных условиях. Поэтому задача предприятий Укроборонпрома и союзников Украины - обеспечить наши Силы обороны достаточным количеством боеприпасов для освобождения временно оккупированных территорий", - подытожил глава "Укроборонпрома".

Также читайте: Украинские "шахеды", снаряды и коррупционные щели в Укроборонпроме. Интервью с директором Германом Сметаниным

Реклама:

Напомним:

АО "Украинская оборонная промышленность" возвращает тендеры на 23 категории товаров на Prozorro и делает акцент на централизованных закупках.