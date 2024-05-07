Правительство отменило ограничение импортных расчетов для бизнеса, действовавших с начала большой войны

Кабинет Министров отменил постановление правительства, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы упраздняем постановление Кабинета Министров №153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг. Такая либерализация открывает новые возможности для украинских предпринимателей – выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт, создавать новые проекты и новые рабочие места в Украине", – отметил глава правительства.

Премьер добавил, что это решение правительства вкладывается в более широкую политику дерегуляции, которую сейчас проводят.

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Напомним:

Нацбанк внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны. Подавляющее большинство изменений вступили в силу с 4 мая 2024 года.

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