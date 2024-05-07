"Нафтогаз" в прошлом году получил более 23 миллиардов прибыли

В 2023 году группа "Нафтогаз" получила 23,1 млрд грн прибыли против убытка 79,1 млрд грн по итогам 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз".

"Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз в 2023 году составила 23,1 млрд грн против убытка 79,1 млрд в 2022 году. Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность, проверенная международным независимым аудитором и одобренная наблюдательным советом компании 3 мая 2024 года", – говорится в сообщении.

Основой прибыльности по бизнес-направлениям стали более лучшие финансовые результаты предприятий группы. Планируется, что большая часть чистой консолидированной прибыли принадлежащей акционерам компании группы Нафтогаз будет направлена на уплату дивидендов государству, сообщили в пресс-службе.

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Финансовая отчетность направлена на рассмотрение и утверждение акционеру – Кабинета Министров.

Напомним:

В январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года группа Нафтогаз увеличила добычу газа на 12%.

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