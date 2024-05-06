У мужа сестры нардепа Николая Тищенко Германа Блинова проходили обыски в рамках уголовного дела вокруг вывода бюджетных средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь.

Об этом говорится в материале Bihus.Info.

По данным следствия, 140 млн грн, выделенных на строительство метро на Виноградарь, в октябре 2022 года в качестве финпомощи перечислили на фирмы, связанные с окружением Блинова.

По данным Нацполиции, в октябре 2022 года компания "Киевметрострой" перечислила ООО "Позитив-В" 140 млн грн в качестве аванса за поставку строительных материалов на строительства метро.

Реклама:

"Взамен фирма "Позитив-В" перевела средства в качестве возвратной беспроцентной помощи ряду фирм: ООО "Занд-трейд", ООО "КТ-44", ООО "Бетон альянс Украина", ООО "Трансбудтрейд", ООО "Трансмир ГМБХ" и ООО "Позитив Шиппинг".

Следствие считает это переводом бюджетных средств на счета фиктивных предприятий и обналичивание их с целью дальнейшего распределения между участниками схемы", - отмечают расследователи.

В Bihus.Info отмечают, что связи фирмы ООО "Позитив-В" и остальных компаний-получателей упомянутых миллионов приводят к предпринимателю Вячеславу Эберле.

Реклама:

Первой владелицей ООО "Позитив-В" была Виктория Кузьменко (Эберле) - жена предпринимателя. Pfhfp владельцем и директором фирмы является Сергей Седов - директор фирмы Эберле под названием "Веркштатт Вустервиц ГМБХ".

"Виктория Кузьменко и Вячеслав Эберле близко дружат с сестрой нардепа Николая Тищенко Юлией и ее мужем Германом Блиновым", - выяснили журналисты.

Блинова называли куратором строительства Подольско-Воскресенского моста. Он получал зарплату от генподрядчика строительства моста - ООО "Эко-строй-трейд". А одним из субподрядчиков строительства было и ООО "Позитив-В", напоминает издание.

"Фирмы, которым "Позитив-В" переводил финпомощь, связаны с Эберле через общих работников, адреса регистрации и структуру руководителей и владельцев. А одна из них - "Занд-трейд" принадлежала Вадиму Седову (брату текущего владельца "Позитив-В") в тот же период, когда он числился директором ЧП "Экспресс-К" Юлии Тищенко", - говорится в материале.

При этом в разговоре с журналистами Блинов отрицал свою связь с "Позитив-В" и "Занд-трейдом", а обыски у него по этому делу объяснил вероятной проверкой правоохранителями оперативной информации.

"В ходе обысков по одному из связанных с Блиновым адресов правоохранители нашли короткоствольное огнестрельное оружие, которое, по данным следствия, официально ему не принадлежит. Возможное незаконное хранение Блиновым оружия выделили в еще одно уголовное производство, в котором Блинову избирали домашний арест", - добавляют расследователи.

Журналисты также зафиксировали, что на судебные заседания по делу Блинов приезжает на новом Land Rover Range Rover - автомобиль принадлежит ООО "АБЗ1".

"До января 2023 года эта фирма принадлежала Валерию Мирошниченко - бывшему работнику Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы (КНИИСЭ). Ему же принадлежала фирма с похожим названием - "АБЗ-1". Финансовым контролером последней была Галина Рувина - жена главы КНИИСЭ Александра Рувина.

"АБЗ-1" поставляло на строительство Подольско-Воскресенского моста асфальтобетонные смеси. Также фирма входила в группу предприятий, специализирующихся на дорожном строительстве: ООО "Эстейт холдинг", ООО "Тринити-групп", ООО "Трансбудкооперация" и ООО "Современная транспортная инфраструктура". Последняя тоже выполняла работы на Подольско-Воскресенском мосту.

Эту группу фирм связывали с лицом главы КНИИСЭ Рувина, ведь в их владельцах фигурировал его кум и бизнес-партнер семьи Валерий Сыровацкий. Однако еще в январе-феврале 2023 года Валерий Сыровацкий, Валерий Мирошниченко и Галина Рувина вышли из совладельцев предприятий. Вместо них в совладельцы ряда фирм группы в 2023 году зашли лично Герман Блинов и его окружение - Лилия Исай и Денис Микитюк", - говорится в сюжете.

Экономическая правда