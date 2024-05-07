Правительство одобрило ратификацию соглашения о свободной торговле с Турцией

Кабмин одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле с Турцией, которое было подписано еще в феврале 2022 года до полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

3 февраля 2022 года соглашение о свободной торговле подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.

Соглашение предусматривает, в частности, отмену Турцией ввозной пошлины для около 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров. После окончания действия переходных периодов 3-7 лет Турцией будут отменены ввозные пошлины еще для 1,5% промышленных товаров и для 28,5% сельскохозяйственных товаров.

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Украина со своей стороны отменит ввозные пошлины для около 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров. После окончания действия переходных периодов (2-5 лет для промышленных товаров, 2-10 лет для сельскохозяйственных товаров) Украиной будут отменены ввозные пошлины еще для 43,2% промышленных товаров и для 53,7% сельскохозяйственных товаров.

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Напомним:

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Турция ведет переговоры с американской энергетической компанией ExxonMobil о многомиллиардной сделке на покупку сжиженного природного газа, поскольку Анкара стремится ограничить свою зависимость от российских энергоносителей.