Цены на газ не вырастут более 6,99 до конца года - Витренко

Цены на газ не вырастут выше установленного правительством уровня 6,99 гривны за кубометр и после того, как госрегулирование потеряет действие в апреле.

Об этом и.о. министра энергетики Юрий Витренко рассказал во время форума "Украина 30".

"Если бы правительство ничего не делало, то, по той конъюнктуры на рынке, которую мы видим, в частности европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен. Но правительство этого не допустит: правительство сейчас работает над постоянным решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка, который позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили больше за газ чем 6,99 ", - заявил Витренко.

Он подчеркнул, что есть риск того, что цена на газ увеличится, "если ничего не делать":

"Мы не допустим того, чтобы цена на газ до конца года росла - это и комбинация годового тарифа, и комбинация Gas release programme, когда украинский газ будет в полной мере поступать на рынок как годовой продукт, который смогут покупать поставщики этого газа для населения" , - пояснил глава ведомства.

В то же время Витренко заверил, что достичь тарифа меньше 6,99 удастся исключительно благодаря рыночным механизмам без госрегулирования:

"При этом конкуренция будет, потому что поставщики должны конкурировать меньшей цене. Мы не будем устанавливать административные ограничения - мы хотим сделать такой дизайн рынков и так бороться со злоупотреблениями, чтобы в рыночный способ сделать так, что будут разные цены. Но при этом они не будут выше 6,99, не выше текущего уровня".

Напомним:

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубометр будет действовать до конца марта этого года.

НАК "Нафтогаз" поднял цену на газ для поставщиков тепла в январе с 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках возложенных специальных обязанностей (ПСО).

Правительство подписало меморандум с местными властями относительно тарифов на тепло и горячую воду, до конца отопительного сезона они повышаться не будут.

Меморандум в частности предусматривает, что предприятия теплоснабжения гарантированно получать газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Экономическая правда