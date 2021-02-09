Тарифи до кінця опалювального сезону не зростуть - уряд підписав меморандум

Уряд підписав меморандум із місцевою владою щодо тарифів на тепло та гарячу воду, до кінця опалювального сезону вони підвищуватися не будуть.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Тарифи на тепло та гарячу воду не будуть підвищуватись у цьому опалювальному сезоні. Щойно офіційно закріпили це в Меморандумі з місцевою владою", - написав прем’єр.

Він додав, що це "один із 8 кроків нашої команди щодо розв'язання тарифного питання".

Раніше прем’єр звітував про те, що уряду "вдалось досягти певного консенсусу із владою на місцях, найближчим часом відбудеться його підписання".

У Мінрегіоні додалили, що меморандум укладено між Кабміном в особі міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова та першого заступника міністра енергетики Юрія Вітренко, а також НКРЕКП, "Нафтогазом" і мерами українських міст. Зазначається, що рішення підтримали всі міські голови.

Меморандум зокрема передбачає, що підприємства теплопостачання гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла і постачання його в домівки українців упродовж всього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсації різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованої в тарифах за тепло.

Також, "Нафтогаз України" до 1 вересня 2021 року запровадить довгострокові цінові пропозицій для забезпечення сталого рівня цін на газ для підприємств теплопостачання. "Це дозволить уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років", - додають у Мінрегіоні.

Нагадаємо:

Повідомлялося, що тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону підвищуватись не будуть, найближчим часом приймуть рішення, що штрафи і пеню за несплачені тепло і газ за січень не застосовуватимуть.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у МВФ не були розлючені через фіксацію ціни на газ в Україні - за його словами, представники Фонду виявили стурбованість, але "зараз це питання обговорюється".

Економічна правда