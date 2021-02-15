Фіксована ціна на газ для для населення діятиме до кінця березня – Офіс Зеленського

Заступник голови Офісу президента Юлія Свириденко заявила, що фіксована ціна на газ для населення в 6,99 грн за кубомер діятиме до кінця березня цього року.

Про це вона сказала під час форуму Ukraine30, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після цього ми повернемося в стан нормального функціонування ринку", - розповіла Свириденко.

Вона додала, що перед Міненерго стоїть завдання розробити більш системні рішення, щоб подібних обмежень не було в наступному році.



"Свириденко зазначила, що необхідно більш системно подивитися на роботу держрегуляторів, посилити боротьбу зі створюваними монополістами бар'єрами та створити єдину базу споживачів послуг, щоб ті, хто потребують, могли отримувати адресну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" підняв ціну на газ для постачальників тепла у січні з 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках покладених спеціальних обов’язків (ПСО).

Уряд підписав меморандум із місцевою владою щодо тарифів на тепло та гарячу воду, до кінця опалювального сезону вони підвищуватися не будуть.

Меморандум зокрема передбачає, що підприємства теплопостачання гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла і постачання його в домівки українців упродовж всього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсації різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованої в тарифах за тепло.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.