"Нафтогаз" підняв на 20% ціну на газ для теплопостачальників

НАК "Нафтогаз" підняв ціну на газ для постачальників тепла у січні з 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках покладених спеціальних обов’язків (ПСО).

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

У компанії пояснюють, що Кабмін, НКРЕКП, "Нафтогаз" та органи місцевого самоврядування з’ясували, що тарифи більшості теплопостачальників наразі є збитковими. Вони не покривають "економічно обґрунтовані витрати підприємств і не враховують неодноразового підвищення у 2020 році тарифів на послугу з розподілу природного газу, зміну відповідно до законодавства розміру мінімальної заробітної плати та зміну інших складових тарифів".

Так, згідно Меморандуму, підписаного 9 лютого, до 30 вересня 2021 року виробники тепла отримають відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, закладеною в тариф.

Водночас, до 1 травня Кабмін, "Нафтогаз" та місцева влада визначать джерела компенсації цінової різниці, а до 1 жовтня напрацюють нормативну базу для виконання цього рішення. Зазначається, що "джерелом фінансування не можуть бути місцеві бюджети".

Нагадаємо:

Уряд підписав меморандум із місцевою владою щодо тарифів на тепло та гарячу воду, до кінця опалювального сезону вони підвищуватися не будуть.

Меморандум зокрема передбачає, що підприємства теплопостачання гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла і постачання його в домівки українців упродовж всього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсації різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованої в тарифах за тепло.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Економічна правда